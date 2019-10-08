Ученые рассказали о пользе грибов для мужского здоровья
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление грибов в пищу способствует снижению риска развития рака простаты, причем особенно заметен этот эффект в пожилом возрасте, сообщает «Российская газета».
Исследователи наблюдали за здоровьем 36,5 тысячи мужчин в возрасте от 40 до 79 лет в период с 1990 по 1994 год, а также с 2014 по 2018 годы.
Ученые пришли к выводу, что при постоянном употреблении грибов риск развития рака простаты снижается независимо от остального рациона.
За время наблюдений раком простаты заболели 3,3% участников эксперимента, при этом у тех, кто употреблял грибы раз или два в неделю, риск развития онкологического заболевания был на восемь процентов ниже, отмечает РЕН ТВ.
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