Ученые рассказали о пользе грибов для мужского здоровья

Исследователи наблюдали за здоровьем 36,5 тысячи мужчин в возрасте от 40 до 79 лет в период с 1990 по 1994 год, а также с 2014 по 2018 годы.

Ученые пришли к выводу, что при постоянном употреблении грибов риск развития рака простаты снижается независимо от остального рациона.

За время наблюдений раком простаты заболели 3,3% участников эксперимента, при этом у тех, кто употреблял грибы раз или два в неделю, риск развития онкологического заболевания был на восемь процентов ниже, отмечает РЕН ТВ.

