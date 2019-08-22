Диетологи рассказали, как есть грибы

Не чаще двух раз в неделю рекомендуют диетологи употреблять в пищу грибные блюда, при этом порции готовых грибов должны быть не должны превышать 100-120 граммов. Такими советами с «РИА Новости» поделилась главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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По ее словам, для здорового организма грибы вреда не несут при умеренном потреблении, однако если есть их часто, можно навредить своим органам желудочно-кишечного тракта.

Также диетолог посоветовала выбирать молодые грибы в силу высокого содержания витаминов, минеральных солей и ферментов.

Как пишет Life.ru, специалисты рекомендуют отваривать грибы или же тушить их после варки. И хотя грибы могут быть оптимальным выбором для тех, кто следит за своей фигурой, ввиду низкой калорийности, диетологи предупреждают, что в жареном виде и в масле грибы не стоит употреблять людям с избыточным весом.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала в эфире НСН о пользе прекращения избыточного потребления продуктов животного происхождения.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Чалабов
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