Диетологи рассказали, как есть грибы

По ее словам, для здорового организма грибы вреда не несут при умеренном потреблении, однако если есть их часто, можно навредить своим органам желудочно-кишечного тракта.

Также диетолог посоветовала выбирать молодые грибы в силу высокого содержания витаминов, минеральных солей и ферментов.

Как пишет Life.ru, специалисты рекомендуют отваривать грибы или же тушить их после варки. И хотя грибы могут быть оптимальным выбором для тех, кто следит за своей фигурой, ввиду низкой калорийности, диетологи предупреждают, что в жареном виде и в масле грибы не стоит употреблять людям с избыточным весом.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала в эфире НСН о пользе прекращения избыточного потребления продуктов животного происхождения.

