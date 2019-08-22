Диетологи рассказали, как есть грибы
Не чаще двух раз в неделю рекомендуют диетологи употреблять в пищу грибные блюда, при этом порции готовых грибов должны быть не должны превышать 100-120 граммов. Такими советами с «РИА Новости» поделилась главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По ее словам, для здорового организма грибы вреда не несут при умеренном потреблении, однако если есть их часто, можно навредить своим органам желудочно-кишечного тракта.
Также диетолог посоветовала выбирать молодые грибы в силу высокого содержания витаминов, минеральных солей и ферментов.
Как пишет Life.ru, специалисты рекомендуют отваривать грибы или же тушить их после варки. И хотя грибы могут быть оптимальным выбором для тех, кто следит за своей фигурой, ввиду низкой калорийности, диетологи предупреждают, что в жареном виде и в масле грибы не стоит употреблять людям с избыточным весом.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала в эфире НСН о пользе прекращения избыточного потребления продуктов животного происхождения.
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