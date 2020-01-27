Ученые рассказали о неприятных последствиях бесснежной зимы

Отсутствие снега зимой может привести к тому, что летом не появятся комары – а значит, у птиц возникнут проблемы с кормовой базой. Об этом рассказал финский эколог Киммо Сааринен, возглавляющий Южно-Карельский институт аллергологии и окружающей среды.

По словам учёного, комары обычно размножаются в водоёмах, образующихся из-за таяния снега. Бесснежная зима лишит их среды для размножения, приводит объяснение ученого РЕН ТВ.

Из-за тёплой зимы также возможен плохой урожай черники, добавил Сааринен.

По оценке японских специалистов, количество выпадающего в России снега будет снижаться из-за потепления климата. При этом завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в эфире НСН отметил, что глобальное потепление для России не обязательно означает тёплые зимы.

«Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших именно регионов – это хитрая вещь. Например, та же холодная зима 2012 года была связана с тем, что сильно потеплело Баренцево море и атмосфера над ним. И в результате такой перестройки там теплее было, чем обычно, и течение изменилось таким образом, что к нам начал поступать воздух из Сибири», - рассказал Кислов.

