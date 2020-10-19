Названы долгосрочные последствия заражения COVID-19
Большая часть переболевших COVID-19 испытывает проблемы со здоровьем в течение двух-трех последующих месяцев. Об этом говорят данные исследования, проведенного Оксфордским университетом. В нем, в частности, отмечается, что у выписанных из больницы пациентов наблюдается одышка, усталость, беспокойство и депрессия даже через два-три месяца после заражения коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.
Кроме того, проведенная томография позволила выявить тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций.
Отмечается, что в исследовании участвовали 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19.
Между тем, в России начались клинические испытания третьей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной в Научном центре имени Чумакова. Они стартовали в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. Создатели вакцины рассказали, что она хорошо переносится, ее уже ввели первым 30 здоровым добровольцам.
Генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что исследования препарата также пройдут в медучреждениях Кирова и Новосибирска. Всего ожидается более 3 000 участников - после вакцинации в течение 16 дней они будут находиться в изоляции под наблюдением врачей. Завершить испытания препарата планируют к концу текущего года.
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