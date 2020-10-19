Названы долгосрочные последствия заражения COVID-19

Большая часть переболевших COVID-19 испытывает проблемы со здоровьем в течение двух-трех последующих месяцев. Об этом говорят данные исследования, проведенного Оксфордским университетом. В нем, в частности, отмечается, что у выписанных из больницы пациентов наблюдается одышка, усталость, беспокойство и депрессия даже через два-три месяца после заражения коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Кроме того, проведенная томография позволила выявить тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций.

Отмечается, что в исследовании участвовали 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19.