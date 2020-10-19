Ученые нашли способ "заблокировать" коронавирус, передает РИА Новости.

Ученые из Польши и США опубликовали в журнале Science Advances метод борьбы с коронавирусом через воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Он отвеает за размножение вируса и блокирует белки в организме носителя вируса, которые отвечают за иммунный ответ.

Исследователи нашли два ингибитора этого фермента, которые могут воздействовать только на него.

Ранее ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса. Коронавирус COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, передает издание мнение ученых из Университета штата Джорджия, опубликованное в журнале Science.

Они нашли белок, который отвечает, в том числе, за активацию сигнальных белков, создающих защиту против инфекции вируса. Этот белок также взаимодействует с одним из генов коронавирусов, а потому его можно использовать как цель для противовирусных препаратов.

В понедельник также сообщалось, что норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса. Главный врач коммуны Туве Росстад объяснил, что эту разновидность искали по международным базам и не смогли ее найти. После того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом, был сделан вывод, что вирус мутировал. Расстад прогнозирует, что число заболевших COVID-19 будет только расти.

