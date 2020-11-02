Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19

Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили, кто больше остальных подвержен затяжному течению COVID-19. Как пишет портал Express, для этого они использовали приложение Covid Symptom Study

Исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола, а также индекса массы тела. Ученые, изучив данные 4200 пациентов с COVID-19, заявили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. К примеру, болезнь задерживается у примерно 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет. При этом, у пациентов старше 70 лет этот показатель достигает 22%.

Кроме того, выяснилось, что длительное течение коронавирусной инфекции наблюдалось у людей с более высоким индексом массы тела. У мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин.

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А ранее в понедельник, 2 ноября стало известно, что около 55% заразившихся коронавирусом в России в настоящее время имеют симптомы ОРВИ, у 19% развивается пневмония. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она отметила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусом, в 19-ти замедляется и лишь в двух ситуация с COVID-19 улучшается.

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ФОТО: РИА Новости
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