Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19

Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили, кто больше остальных подвержен затяжному течению COVID-19. Как пишет портал Express, для этого они использовали приложение Covid Symptom Study

Исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола, а также индекса массы тела. Ученые, изучив данные 4200 пациентов с COVID-19, заявили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. К примеру, болезнь задерживается у примерно 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет. При этом, у пациентов старше 70 лет этот показатель достигает 22%.

Кроме того, выяснилось, что длительное течение коронавирусной инфекции наблюдалось у людей с более высоким индексом массы тела. У мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин.