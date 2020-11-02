«Пьянки, гулянки и промискуитет». Милонов рассказал, как не заболеть COVID-19
Депутат Госдумы дал советы в эфире НСН, как защититься от коронавируса перед Новым годом.
Пик коронавируса придется в Москве на 14 декабря, заявил руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексей Боровков. Специалисты считают, что к этому дню в столице будет 192 тысячи зараженных. По пессимистичному сценарию, пик наступит 8 декабря, когда в Москве станет 260 тысяч активных больных. По мнению ученых, оптимистичный сценарий в столице уже не реалистичен.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил в целях борьбы с коронавирусом провести новогодние корпоративы и детские елки на улице.
«Корпоративы, как правило – это пьянки, гулянки и промискуитет. Корпоративы можно делать на воздухе, ехать в Подмосковье, в села, в деревни и делать их там на свежем воздухе», - сказал депутат.
Он также предложил сделать корпоративы безалкогольными, «и тогда не будет проблем заражения, потому что алкоголь убивает фактически иммунитет».
Тот же рецепт Милонов рекомендует и детям – проводить как можно больше времени на свежем воздухе.
Также депутат предостерег от полетов в Турцию. По его мнению, всплеск коронавируса возник из-за того, что разрешили ездить в эту страну.
«В общем и так там помойка сплошная в этих так называемых курортах, а там еще и всех коронавирусом перезаражали. А что-то молчат, что проблема в том, что люди в Турцию поехали и там в этих грязных "оллинклюзивах" всех заразили коронавирусом, может быть даже специально», - считает депутат.
Еще одна инициатива, с которой выступил Милонов, – ограничение продажи майонеза на Новый год.
«Майонез – это очень вредный продукт», - подчеркнул парламентарий.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из Турции.
В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.
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