«Пьянки, гулянки и промискуитет». Милонов рассказал, как не заболеть COVID-19

«Корпоративы, как правило – это пьянки, гулянки и промискуитет. Корпоративы можно делать на воздухе, ехать в Подмосковье, в села, в деревни и делать их там на свежем воздухе», - сказал депутат.

Он также предложил сделать корпоративы безалкогольными, «и тогда не будет проблем заражения, потому что алкоголь убивает фактически иммунитет».

Тот же рецепт Милонов рекомендует и детям – проводить как можно больше времени на свежем воздухе.

Также депутат предостерег от полетов в Турцию. По его мнению, всплеск коронавируса возник из-за того, что разрешили ездить в эту страну.

«В общем и так там помойка сплошная в этих так называемых курортах, а там еще и всех коронавирусом перезаражали. А что-то молчат, что проблема в том, что люди в Турцию поехали и там в этих грязных "оллинклюзивах" всех заразили коронавирусом, может быть даже специально», - считает депутат.

Еще одна инициатива, с которой выступил Милонов, – ограничение продажи майонеза на Новый год.

«Майонез – это очень вредный продукт», - подчеркнул парламентарий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из Турции.

В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.

