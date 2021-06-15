Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему до сих пор не привился от коронавируса. По словам официального представителя Кремля, у него есть достаточное количество антител после перенесенной болезни в мае прошлого года.
«Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», - рассказал Песков на встрече с журналистами.
За сутки в России диагностировали 14 185 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН сравнил темпы вакцинации в России с мировыми и назвал цену коллективного иммунитета в России.
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