Ученые рассказали о способе продлить жизнь на 10 лет

Ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов рассказали, как продлить жизнь на 10 лет. Они утверждают, что это удастся сделать, исключив пять основных факторов риска для здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на материал, опубликованный в British Medical Journal.

Специалисты, наблюдавшие в течение 20 лет за состоянием здоровья более 100 тыс. здоровых людей старше 50 лет, выясняли, по какой причине у части из них появляются сердечно-сосудистых заболевания, диабет или рак.

В результате ученые определили основные факторы риска: курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение и употребление алкоголя. Авторы исследования утверждают, что если отказаться от большей части вредных привычек, что жизнь можно продлить не менее чем на 10 лет у женщин и на 9-ть у мужчин.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что для увеличения продолжительности жизни населения нужна реформа в области социальной политики.



