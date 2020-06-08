Ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в мозг

В статье говорится, что проведенные исследования доказали, что SARS-CoV-2 способен проникать в клетки мозга не только через рецептор ACE2, но и нейропилин-1.



Этот белок вырабатывается всеми нервными клетками обонятельного эпителия, и, по своей сути, являются главными воротами для проникновения вируса в нервную систему. Отметим, что потеря обоняния — один из основных признаков заболевания коронавирусом.



Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью изданию Газета.ру заявил, что нарушения работы сосудов головного мозга по типу микроинсульта также могут наблюдаться при коронавирусе, так как центральная нервная система существенно поражается во время заболевания.



С начала пандемии в России от коронавируса умер 5971 человек, из них 112 за последние сутки, передает RT.

