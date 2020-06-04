Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19

Данная вставка находится в том самом фрагменте, который, предположительно, позволяет коронавирусу проникать в человеческие клетки. Эта вставка уникальна и не характера ни для одного из коронавирусов.



Генетик и профессор Гёттингенского университета Константин Крутовский заявил в интервью газете «Известия», что данный факт наводит на четыре версии происхождения этой вставки.



«Конечно, это может быть случайной мутацией-вставкой, но вероятность такого события ничтожна мала», - сказал он. Вторая версия: промежуточный хозяин COVID-19 имеет вставку, которая аналогична человеческой и сумела адаптироваться в процессе естественного отбора и мутирования. Однако среди людей хозяин выявлен не был.



Третья версия: коноравинус уже давно циркулировал среди людей, либо его пассировали, то есть вырастили в лаборатории на клетках человека.. «И четвертый: ее искусственно вставили», - заключил генетик.



Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском Ухане, в котором расположен институт вирусологии. Однако власти КНР яростно отрицают возможность утечки вируса из своих лабораторий.



По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 5384 пациента, отмечает RT.



Всего с начала пандемии в стране выздоровели более 200 тысяч человек, из них 8,5 тысячи — за последние сутки, уточняет «Свободная пресса».

