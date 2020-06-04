Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19
Биоинформатики из Кембриджа при помощи искусственного интеллекта нашли в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку, состоящую из восьми аминокислот — она идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Данная вставка находится в том самом фрагменте, который, предположительно, позволяет коронавирусу проникать в человеческие клетки. Эта вставка уникальна и не характера ни для одного из коронавирусов.
Генетик и профессор Гёттингенского университета Константин Крутовский заявил в интервью газете «Известия», что данный факт наводит на четыре версии происхождения этой вставки.
«Конечно, это может быть случайной мутацией-вставкой, но вероятность такого события ничтожна мала», - сказал он. Вторая версия: промежуточный хозяин COVID-19 имеет вставку, которая аналогична человеческой и сумела адаптироваться в процессе естественного отбора и мутирования. Однако среди людей хозяин выявлен не был.
Третья версия: коноравинус уже давно циркулировал среди людей, либо его пассировали, то есть вырастили в лаборатории на клетках человека.. «И четвертый: ее искусственно вставили», - заключил генетик.
Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском Ухане, в котором расположен институт вирусологии. Однако власти КНР яростно отрицают возможность утечки вируса из своих лабораторий.
По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 5384 пациента, отмечает RT.
Всего с начала пандемии в стране выздоровели более 200 тысяч человек, из них 8,5 тысячи — за последние сутки, уточняет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Дуров: Разблокировка Telegram укрепит национальную безопасность России
- Путин может обратиться к нации после референдума по Конституции
- Американский самолет привез в России новую партию аппаратов ИВЛ
- Пригожин назвал Охлобыстина трусом
- Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru