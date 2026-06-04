«Обычно в случаях такого серьезного выброса плазмы возникает довольно существенная магнитная буря. Судя по прогнозам, можно будет даже наблюдать полярное сияние в довольно низких широтах, например, на широте Москвы. Это очень редкое явление, тем более что мы сейчас не находимся в фазе максимума солнечной активности. Максимум был в прошлом году, когда полярные сияния наблюдались на широте Сочи», — сказал Эйсмонт.

Однако последствия могут быть и куда менее приятными — от перебоев со связью до проблем со здоровьем у метеозависимых людей.

«Среди других последствий — перебои со связью, воздействие на навигационные спутники, негативное влияние на подверженных воздействию магнитных бурь людей (правда, таковых совсем мало). На самочувствие людей может повлиять не в лучшую сторону и внушение якобы опасности со стороны СМИ», — добавил он.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил, что еще в 2012-2013 годах американцами было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозу для Земли, максимум, он столкнется с каким-то космическим аппаратом.

