Россиянам рассказали, к чему приведет столкновение облаков солнечной плазмы
Лишь очень немногие люди почувствуют недомогание из-за столкновения облаков плазмы вечером 4 июня, сказал НСН Натан Эйсмонт.
Столкновение нескольких облаков солнечной плазмы — уникальное явление, оно позволит наблюдать полярное сияние в нетипичных широтах, а именно на широте Москвы. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.
Вечером 4 июня планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Эйсмонт отметил, что благодаря уникальному явлению на широте Москвы можно будет увидеть северное сияние.
«Обычно в случаях такого серьезного выброса плазмы возникает довольно существенная магнитная буря. Судя по прогнозам, можно будет даже наблюдать полярное сияние в довольно низких широтах, например, на широте Москвы. Это очень редкое явление, тем более что мы сейчас не находимся в фазе максимума солнечной активности. Максимум был в прошлом году, когда полярные сияния наблюдались на широте Сочи», — сказал Эйсмонт.
Однако последствия могут быть и куда менее приятными — от перебоев со связью до проблем со здоровьем у метеозависимых людей.
«Среди других последствий — перебои со связью, воздействие на навигационные спутники, негативное влияние на подверженных воздействию магнитных бурь людей (правда, таковых совсем мало). На самочувствие людей может повлиять не в лучшую сторону и внушение якобы опасности со стороны СМИ», — добавил он.
Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил, что еще в 2012-2013 годах американцами было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозу для Земли, максимум, он столкнется с каким-то космическим аппаратом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми
- Росгвардия: В Мособласти 1000 заведений готовы принять детей на летние каникулы
- Уволивший с матом подчиненного самарский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости
- Россиянам рассказали, к чему приведет столкновение облаков солнечной плазмы
- Сам с собой не посоревнуешься: Эрнст объяснил, почему нужна конкуренция с Голливудом
- Шадаев: Apple без объяснений ограничила доступ к «Максу» для 20 млн пользователей
- «Полный бред!»: Кто требует 210 млн рублей от группы «Воровайки»
- Глава Минздрава рассказал о снижении детской смертности в России
- Не корову доить: Вассерман объяснил трудности зумеров со стрелочными часами
- Новак допустил дефицит нефти в мире в 2026 году