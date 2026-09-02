В ИКИ РАН заявили, что Солнце спит
Солнце «спит», геомагнитная активность находится на очень низком уровне. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Геомагнитная активность низкая. Прогноз — полностью зеленый. Звезда спит», - отметили эксперты.
За прошедшие сутки на небесном теле не произошло каких-либо значимых событий, пишет RT. На графике активности заметны небольшие вспышки на западе Солнца, однако их зафиксировали в уходящих на обратную сторону звезды активных областях.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о формировании потенциально опасного центра активности на обратной стороне Солнца.
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