В ИКИ РАН заявили, что Солнце спит

Солнце «спит», геомагнитная активность находится на очень низком уровне. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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«Геомагнитная активность низкая. Прогноз — полностью зеленый. Звезда спит», - отметили эксперты.

За прошедшие сутки на небесном теле не произошло каких-либо значимых событий, пишет RT. На графике активности заметны небольшие вспышки на западе Солнца, однако их зафиксировали в уходящих на обратную сторону звезды активных областях.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о формировании потенциально опасного центра активности на обратной стороне Солнца.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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