Человечеству напророчили десятилетие «гипернадзора»

30 декабря 201911:24

Среди самых востребованных профессий на ближайшие 10 лет названы программисты, аналитики данных и дизайнеры одежды. К такому выводу пришли эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали, сообщает телеканал «360».

Этот период уже назвали «новым веком машин. Увеличивающиеся темпы развития технологий будут требовать разработчиков программного обеспечения, консультантов по цифровым преобразованиям и специалистов по связям с общественностью в сфере IT.

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Кроме этого, по мнению британских ученых, десятилетие пройдет под знаком «гипернадзора». Прогресс будет требовать постоянной профессиональной информационной аналитики – об объектах, людях и окружающей среде. Что даст развитие таким профессиям как – поведенческие эксперты, специалисты по репутации и аналитики данных.

Авторы доклада также убеждены, что востребованными будут работники общепита, дизайнеры одежды из переработанного сырья, сотрудники сферы образования, развлечения и уходовых услуг.

Ранее НСН сообщала, что самой востребованной профессией в России стал продавец-кассир. Второй и третьей по популярности профессиями стали повар и педагог профобучения и профобразования.


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