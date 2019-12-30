Человечеству напророчили десятилетие «гипернадзора»

Кроме этого, по мнению британских ученых, десятилетие пройдет под знаком «гипернадзора». Прогресс будет требовать постоянной профессиональной информационной аналитики – об объектах, людях и окружающей среде. Что даст развитие таким профессиям как – поведенческие эксперты, специалисты по репутации и аналитики данных.

Авторы доклада также убеждены, что востребованными будут работники общепита, дизайнеры одежды из переработанного сырья, сотрудники сферы образования, развлечения и уходовых услуг.

Ранее НСН сообщала, что самой востребованной профессией в России стал продавец-кассир. Второй и третьей по популярности профессиями стали повар и педагог профобучения и профобразования.



