На смену водителям и продавцам придут специалисты по робототехнике
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН назвал отрасли, где всегда востребован человеческий ресурс.
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предрек скорое исчезновение профессий водителя и продавца. По его словам, это произойдет через 10 лет из-за внедрения цифровых сервисов. Например, профессия почтальона сейчас существует лишь формально, а через 10 лет с большой долей вероятности с рынка труда почти полностью исчезнут охранники, технические переводчики. Сейчас на рынке труда алгоритмы постепенно замещают элементы монотонного умственного труда. Кузьминов уточнил, что многие компании перестают пользоваться услугами бухгалтера и заменяют их цифровыми сервисами.
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН отметил, что процесс цивилизации идет постоянно, какие-то профессии отходят, какие-то появляются. Иногда речь идет не только о профессиях, но и целых отраслях.
«Не думаю, что некоторые профессии совсем перестанут быть нужными, но тенденция уже реальная. Начнется это с крупных фирм, у которых есть средства, чтобы это внедрять новое, а у небольшого бизнеса процесс не будет быстрым. Лет 20 рабочие места там будут», - успокоил эксперт.
Самой перспективной отраслью Кононов назвал космическую. По его мнению, это целый клондайк, потому что потребует новых технологий, новых умов и станет основной точкой приложения сил. Область робототехники, ее внедрение и обслуживание футуролог также назвал одной из превалирующих.
«Вызов будет для каждого из нас, потому что придется переквалифицироваться, в зависимости от того, как будет меняться спрос на новые профессии. Мощнейшая сфера интернета потребовала новых специалистов. И эта же отрасль позволяет быстро овладеть новой профессией, благодаря образовательным курсам, вебинарам. Вопрос в том, насколько человек готов вкладываться в получение новой профессии. Но в части финансовой может подключаться и государство, нужные специальности будут приобретаться за госсчет», - уточнил Александр Кононов.
Футуролог призвал не волноваться, памятуя закон жизни о закрытых одних дверях и мгновенно открывающихся следующих. Важно быть готовым к переменам, по мнению Кононова, потому что прогресс меняет нашу жизнь.
«Жизнь дает нам новый опыт, и самое главное – это позитивный настрой. Всегда акцентироваться не на отрицательных сторонах, а на положительных. Уметь переключаться, уметь осваивать новые профессии, и принимать новые обстоятельства», - резюмировал футуролог Кононов.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отвечая на вопрос, какие направления и специальности будут востребованы через 10-15 лет, назвал следующие: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, Мировой океан, космос и развитие экономики.
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