Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предрек скорое исчезновение профессий водителя и продавца. По его словам, это произойдет через 10 лет из-за внедрения цифровых сервисов. Например, профессия почтальона сейчас существует лишь формально, а через 10 лет с большой долей вероятности с рынка труда почти полностью исчезнут охранники, технические переводчики. Сейчас на рынке труда алгоритмы постепенно замещают элементы монотонного умственного труда. Кузьминов уточнил, что многие компании перестают пользоваться услугами бухгалтера и заменяют их цифровыми сервисами.

Футуролог Александр Кононов в эфире НСН отметил, что процесс цивилизации идет постоянно, какие-то профессии отходят, какие-то появляются. Иногда речь идет не только о профессиях, но и целых отраслях.

«Не думаю, что некоторые профессии совсем перестанут быть нужными, но тенденция уже реальная. Начнется это с крупных фирм, у которых есть средства, чтобы это внедрять новое, а у небольшого бизнеса процесс не будет быстрым. Лет 20 рабочие места там будут», - успокоил эксперт.

Самой перспективной отраслью Кононов назвал космическую. По его мнению, это целый клондайк, потому что потребует новых технологий, новых умов и станет основной точкой приложения сил. Область робототехники, ее внедрение и обслуживание футуролог также назвал одной из превалирующих.