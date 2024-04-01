Ученые предупредили о трех магнитных бурях в апреле
Три мощных геошторма надвигаются на Землю в апреле. Соответствующий прогноз специалистов опубликовало издание «Московский комсомолец».
Сообщается, что ближайшая буря, которую спровоцирует возникшая на поверхности Солнца новая корональная дыра, произойдет со 2 по 5 апреля. В НАСА отмечают, что она больше диаметра Земли в 20 раз, а скорость вырвавшегося из нее поток плазмы — 2,9 млн км/ч.
Также крупные геомагнитные возмущения ожидаются 9-11 апреля и 19-22 апреля, когда сила геоударов будет составлять 5 баллов.
Ранее на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России: Украина осознанно выбрала путь терроризма
- Более 600 объектов жилья повреждено обстрелами ВСУ в Белгороде за неделю
- Песков отверг обвинения в причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
- В Севастополе загорелось кафе
- Мэр заявил об уничтожении критической энергоинфраструктуры Харькова
- Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку под Красноярском
- Новым главным тренером ХК «Авангард» стал Сергей Звягин
- В Ингушетии задержали мужчину, похитившего 22 млн рублей в 1992 году
- Ученые предупредили о трех магнитных бурях в апреле
- Власти Москвы призвали водителей сменить шины на летние
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru