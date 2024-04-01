Ученые предупредили о трех магнитных бурях в апреле

Сообщается, что ближайшая буря, которую спровоцирует возникшая на поверхности Солнца новая корональная дыра, произойдет со 2 по 5 апреля. В НАСА отмечают, что она больше диаметра Земли в 20 раз, а скорость вырвавшегося из нее поток плазмы — 2,9 млн км/ч.

Также крупные геомагнитные возмущения ожидаются 9-11 апреля и 19-22 апреля, когда сила геоударов будет составлять 5 баллов.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

