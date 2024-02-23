На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
Крупнейший по силе взрыв зарегистрирован на Солнце минувшей ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Данная солнечная вспышка является наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности. Солнце сейчас происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа.
В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их приход на орбиту планеты и, соответственно, удар по магнитному полю может произойти уже 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 (из пяти возможных).
Ранее стало известно, что произошедшая на Солнце 9 февраля вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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