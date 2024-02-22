На Солнце произошли две сильнейшие вспышки
Две вспышки самого высокого класса X произошли на Солнце 22 февраля. Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.
«22 февраля в 02:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты, в 09:32 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7», — приводит сообщение специалистов ТАСС.
Отмечается, что вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.
Предыдущую вспышку класса Х зафиксировали на Солнце 16 февраля. Как отмечал глава Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН, кандидат физико-математических наук Артем Абунин, вспышка не вызовет магнитной бури и не опасна, напоминает RT.
Между тем ученый Сергей Богачев предупредил, что в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, это спровоцирует волны магнитных бурь, которые будут происходить несколько раз в месяц, пишет «Свободная пресса».
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