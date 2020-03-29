Ученые предложили высушивать виски для определения подлинности
«Паутинка» органических молекул после высыхания виски образуется только в напитках, изготовленных в США. Сетчатый рисунок для высохшего виски, сделанного в Шотландии и Канаде, не характерен. Использовать сушку виски для определения страны-изготовителя спиртного напитка предложили американские ученые из университетов Луисвилла и штата Северная Каролина в публикации в журнале ACS Nano.
Исследователи обнаружили, что определенные вещества, содержащиеся в алкоголе, на уровне от наномасштаба до нескольких квадратных миллиметров способны формировать сложные пространственные структуры, напоминающие «паутинку», уточняет REGNUM.
На основе наблюдений за каплями на стекле разных видов виски, удалось выяснить, что «паутинка» образуется не во всех случаях. Она возникла только после высыхания американского виски. Напитки шотландского и канадского производства такого рисунка не давали.
«В американском виски «паутинка» возникла благодаря взаимодействию ароматических эфиров и других органических веществ. Они по своим качествам походи с мылом или стиральным порошком с характерными поверхностно-активным свойствами. В виски из других стран «паутинки» не наблюдалось из-за низкой концентрации подобных веществ или их отсутствия.
По мнению ученых, сушку виски можно применять, чтобы определить контрафактный виски.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН предположил, что разработка британских ученых для определения алкогольного фальсификата после доработки будет способна определять фальсификат и среди продуктов питания:
«Весь мир завален фальсифицированной продукцией. Если этот прибор может находить подделку среди алкоголя, то при небольшой доработке он может делать то же самое и с продуктами питания», - отметил Вадим Дробиз.
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