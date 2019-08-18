Ученые предложили идеальный перекус на работе

«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», - заявляют в академии.



Напомним, Минздрав предложил ограничить продажу продуктов с высоким содержанием соли и сахара на рабочих местах.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН прокомментировала заявления о том, что сыры с плесенью вызывают листериоз

