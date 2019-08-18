Ученые предложили идеальный перекус на работе
Несладким йогуртом и фруктами предлагают подкреплять силы на работе между основными приемами пищи сотрудники Российской медицинской академии последипломного образования, пишет РИА «Новости».
По мнению ученых, именно несладкий йогурт и фрукты должны стать альтернативой «мусорным» продуктам: чипсам, крекерам и сухарикам, энерготоникам и сладкой газировке. Чтобы обеспечить усвояемость полезных веществ, диетологи рекомендуют перекусывать не более двух раз.
«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», - заявляют в академии.
Напомним, Минздрав предложил ограничить продажу продуктов с высоким содержанием соли и сахара на рабочих местах.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН прокомментировала заявления о том, что сыры с плесенью вызывают листериоз
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Спрос на школьные дневники в России взлетел на 797 процентов
- Умер режиссер мультфильма о кролике Роджере
- В России заявили о мониторинге свалок вблизи аэропортов
- В МВД опровергли слухи о мародерах на месте аварийной посадки самолета
- Грузинский футболист подписал контракт со «Спартаком»