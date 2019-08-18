Ученые предложили идеальный перекус на работе

Несладким йогуртом и фруктами предлагают подкреплять силы на работе между основными приемами пищи сотрудники Российской медицинской академии последипломного образования, пишет РИА «Новости».

По мнению ученых, именно несладкий йогурт и фрукты должны стать альтернативой «мусорным» продуктам: чипсам, крекерам и сухарикам, энерготоникам и сладкой газировке. Чтобы обеспечить усвояемость полезных веществ, диетологи рекомендуют перекусывать не более двух раз.

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«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», - заявляют в академии.

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ФОТО: flickr/Christopher Fynn
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