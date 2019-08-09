Диетолог: Сыры с плесенью не опаснее других продуктов
Врач-диетолог в эфире НСН прокомментировала заявления о том, что сыры с плесенью вызывают листериоз.
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова назвала сыры с плесенью самыми опасными среди всех остальных, так как они могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза. В этой связи она призвала не употреблять сорта с плесенью беременным и кормящим женщинам, а также детям и людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в интервью НСН согласилась, что сыр с плесенью не рекомендуется есть при некоторых заболеваниях. Однако листериоз, считает она, можно подхватить и при употреблении других продуктов.
«Совершенно согласна с коллегой, сыр с плесенью нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, или если есть метеоризм и вздутие, частые грибковые инфекции. Единственное, с чем не согласна – это то, что листериоз каким-то образом именно с сыром связан. Листериоз – инфекция, которой мы можем заразиться из почвы или воды, когда она попадает на любые продукты питания. Любая пища может стать источником листериоза, если она плохо промыта или готовилась с нарушением технологии», - заявила она.
Собеседник НСН отметила, что здоровые люди могут употреблять сыры с плесенью без каких-либо ограничений.
«Это не та опасная плесень, которая растет на портящихся продуктах. Точно так же, как и во всех остальных сырах, в сыре с плесенью есть большое количество кальция, витаминов, микроэлементов», - добавила врач-диетолог.
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