Диетолог: Сыры с плесенью не опаснее других продуктов

«Совершенно согласна с коллегой, сыр с плесенью нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, или если есть метеоризм и вздутие, частые грибковые инфекции. Единственное, с чем не согласна – это то, что листериоз каким-то образом именно с сыром связан. Листериоз – инфекция, которой мы можем заразиться из почвы или воды, когда она попадает на любые продукты питания. Любая пища может стать источником листериоза, если она плохо промыта или готовилась с нарушением технологии», - заявила она.

Собеседник НСН отметила, что здоровые люди могут употреблять сыры с плесенью без каких-либо ограничений.

«Это не та опасная плесень, которая растет на портящихся продуктах. Точно так же, как и во всех остальных сырах, в сыре с плесенью есть большое количество кальция, витаминов, микроэлементов», - добавила врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН не согласился с тайваньскими учеными, которые назвали бег единственным эффективным видом спорт для снижения веса.

