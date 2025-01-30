Ученые обнаружили связь между злостью и креативностью на работе
Чем больше стресса и злости люди испытывают на работе, тем выше будут их результаты, показало исследование, опубликованное в издании PsyPost.
Участники лучше справлялись с творческими задачами, особенно в экспериментах, где гнев вызывался искусственно.
Наиболее сильная связь наблюдалась в случаях злонамеренного творчества - использования креативности для разработки вредоносных или неэтичных решений.
Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что кошмары о работе могут быть связаны с интенсивной нагрузкой работника и повышенным уровнем стресса.
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