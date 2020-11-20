Ученые обнаружили связь между гибелью детей и глобальным потеплением

Научные сотрудники Йоркского университета в Канаде выяснили, что из-за глобального потепления все больше детей и подростков погибают, провалившись под лед водоемов. Выводы опубликованы в научном журнале PLOS One.

Для исследования ученые использовали данные о гибели от утопления в 10 странах, включая Россию. Они сравнили этот набор данных с информацией об осадках и температурах воздуха для каждого месяца. Оказалось, что из-за истончения корки льда на водоемах при аномально высоких для зимнего периода температурах, количество погибших от утопления увеличивается.

Глобальное потепление в России: минус со знаком плюс

Ученые отметили, что более половины жертв утоплений из-за тонкого льда – это дети младше девяти лет. Самым опасным периодом для выхода на лед названы начало и конец зимы, так как к этому моменту ледяной слой недостаточно устойчив, чтобы выдержать вес человека.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Смирнов
ТЕГИ:ДетиУченыеГлобальное Потепление
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры