Ученые обнаружили связь между гибелью детей и глобальным потеплением
Научные сотрудники Йоркского университета в Канаде выяснили, что из-за глобального потепления все больше детей и подростков погибают, провалившись под лед водоемов. Выводы опубликованы в научном журнале PLOS One.
Для исследования ученые использовали данные о гибели от утопления в 10 странах, включая Россию. Они сравнили этот набор данных с информацией об осадках и температурах воздуха для каждого месяца. Оказалось, что из-за истончения корки льда на водоемах при аномально высоких для зимнего периода температурах, количество погибших от утопления увеличивается.
Ученые отметили, что более половины жертв утоплений из-за тонкого льда – это дети младше девяти лет. Самым опасным периодом для выхода на лед названы начало и конец зимы, так как к этому моменту ледяной слой недостаточно устойчив, чтобы выдержать вес человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Ученые обнаружили связь между гибелью детей и глобальным потеплением
- В Приморье объявлен режим ЧС из-за непогоды
- СК Белоруссии возбудил уголовное дело после взрыва личной машины милиционера
- Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет
- Володин заявил о незыблемости решений Нюрнбергского процесса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru