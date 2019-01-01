Ученые не дали гарантий «выхода» обитателей «китовой тюрьмы» на волю

Гарантий того, что косатки и белухи будут выпущены из «китовой тюрьмы» нет. Об этом корреспонденту НСН заявил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков. Он добавил, что дальнейшая судьба косаток зависит от их правового статуса.

Отвечая на вопрос НСН о том, есть ли гарантия, что животных в бухте Средняя выпустят на свободу, Бизиков заявил, что он «не знает». При этом замдиректора по научной работе ВНИРО подчеркнул, что правовой статус животных должны определить компетентные органы, а учёные этим не занимаются.