Ученые не дали гарантий «выхода» обитателей «китовой тюрьмы» на волю
Судьба косаток и белух в бухте Средняя зависит от их правового статуса.
Гарантий того, что косатки и белухи будут выпущены из «китовой тюрьмы» нет. Об этом корреспонденту НСН заявил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков. Он добавил, что дальнейшая судьба косаток зависит от их правового статуса.
Отвечая на вопрос НСН о том, есть ли гарантия, что животных в бухте Средняя выпустят на свободу, Бизиков заявил, что он «не знает». При этом замдиректора по научной работе ВНИРО подчеркнул, что правовой статус животных должны определить компетентные органы, а учёные этим не занимаются.
Напомним, сегодня в Москве решается судьба косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В ходе консилиума специалисты обсудят итоги работы команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто. До этого исследователи изучили морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, а также подготовили рекомендации по их выпуску в естественную среду обитания.
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