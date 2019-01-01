Ученые назвали условия для содержания косаток в бухте Средняя отличными
Об этом на консилиуме в Росрыболовстве заявили представители рабочей группы сероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Условия для содержания животных в бухте Средняя по климатическим, физическим, химическим и микробиологическим показаниям отличные. Как сообщает корреспондент НСН, об этом на консилиуме в Росрыболовстве заявили представители рабочей группы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
«Лучшей бухты в Приморье просто нет!», - подчернили учёные.
Сегодня в Москве решается судьба косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В ходе консилиума специалисты обсудят итоги работы команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто. До этого исследователи изучили морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, а также подготовили рекомендации по их выпуску в естественную среду обитания.
Напомним, в бухте в Приморье уже несколько месяцев держат нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и белух.
Ранее корреспондент НСН, который присутствует на консилиуме, сообщил, что у одной из белух специалисты обнаружили некроз тканей, у другой – отморожение. Однако в ходе исследования выяснилось, что генерализации поражений не было. Обеим белухам были прописаны антибиотики.
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