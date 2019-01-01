Ученые назвали условия для содержания косаток в бухте Средняя отличными

Условия для содержания животных в бухте Средняя по климатическим, физическим, химическим и микробиологическим показаниям отличные. Как сообщает корреспондент НСН, об этом на консилиуме в Росрыболовстве заявили представители рабочей группы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Лучшей бухты в Приморье просто нет!», - подчернили учёные.

Сегодня в Москве решается судьба косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В ходе консилиума специалисты обсудят итоги работы команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто. До этого исследователи изучили морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, а также подготовили рекомендации по их выпуску в естественную среду обитания.