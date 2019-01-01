Специалисты обнаружили ранения у двух обитателей «китовой тюрьмы»

Сегодня решается судьба косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В Москве проходит заседание консилиума, координируемого Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там, в частности, будут рассмотрены результаты работы команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Как рассказал НСН замдиректора ВНИРО по науке Вячеслав Бизиков, у двух белух в китовой тюрьме были выявлены раны.

«У одной специалисты обнаружили некроз тканей, у другой – отморожение. Однако в ходе исследования выяснилось, что генерализации поражений не было. Обеим белухам были прописаны антибиотики», - заявил НСН Бизиков.