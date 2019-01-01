Специалисты обнаружили ранения у двух обитателей «китовой тюрьмы»
На консилиуме в Москве обсудили судьбу косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя в Приморье. Специалисты обнаружили травмы у двух животных.
Сегодня решается судьба косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В Москве проходит заседание консилиума, координируемого Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там, в частности, будут рассмотрены результаты работы команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.
Как рассказал НСН замдиректора ВНИРО по науке Вячеслав Бизиков, у двух белух в китовой тюрьме были выявлены раны.
«У одной специалисты обнаружили некроз тканей, у другой – отморожение. Однако в ходе исследования выяснилось, что генерализации поражений не было. Обеим белухам были прописаны антибиотики», - заявил НСН Бизиков.
Ранее НСН сообщала, что стоимость операции по возвращению в природу китов, которые содержатся в бухте Средняя, составит примерно 200-300 млн рублей. Об этом рассказал член группы, замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков. Он добавил, что необходимо разработать индивидуальную программу адаптации косаток и белух, а также ограничить их контакты с людьми, потому что животные должны одичать.
К тому же, по словам Бизикова, их нельзя выпускать в бухте Средняя или заливе Восток, куда она входит, потому что это не их место обитания, и не их кормовая база. Их надо выпускать примерно там же, где отловили, то есть в Охотском море, в его северо-западной части.
Напомним, в бухте Средней под Находкой находятся косатки и несколько десятков белух. Ранее министр Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя, и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.
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