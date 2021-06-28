Обязательное ношение масок на улицах отменили в Италии

Власти Италии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, передает ТАСС.

Согласно распоряжению министерства здравоохранения страны, с понедельника все регионы Италии переходят в безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков белую зону.

Ношение масок остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и местах массового скопления людей, отмечает RT. Также в Италии сохраняются требование о соблюдении социальной дистанции и ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.

При этом в ряде районов южной области Кампания отмена обязательного масочного режима на улице отложена из-за очагов заражений. Кроме того, в Италии опасаются распространения нового индийского штамма коронавируса: сейчас эту разновидность инфекции выявляют примерно в 16% новых случаев заражения.

Ранее обязательное ношение масок на улице отменили в Испании, напоминает телеканал «360». Власти страны приняли такое решение в связи с улучшением эпидобстановки и темпами вакцинации против COVID-19, отмечают Известия.

