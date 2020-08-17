Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Где в России жить хорошо?".

Эксперты установили, насколько сильно пострадали российские субъекты от кризиса. Основными критериями для сравнения были: индекс социально-экономического стресса и рост номинальных зарплат.