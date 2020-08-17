Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Где в России жить хорошо?".

Эксперты установили, насколько сильно пострадали российские субъекты от кризиса. Основными критериями для сравнения были: индекс социально-экономического стресса и рост номинальных зарплат.

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По данным исследования, лучше всего коронавирус перенесла Саратовская область, а хуже всего — Нижегородская и Костромская области.

Также эксперты сравнили регионы по уровням безработицы и инфляции. По этим показателям коронакризис легче всего пережили Москва и Московская область, Чукотка и Санкт-Петербург. Тяжелее всего пришлось Дагестану, Ингушетии, Тыве, Забайкальскому краю и Бурятии.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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