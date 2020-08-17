Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Где в России жить хорошо?".
Эксперты установили, насколько сильно пострадали российские субъекты от кризиса. Основными критериями для сравнения были: индекс социально-экономического стресса и рост номинальных зарплат.
По данным исследования, лучше всего коронавирус перенесла Саратовская область, а хуже всего — Нижегородская и Костромская области.
Также эксперты сравнили регионы по уровням безработицы и инфляции. По этим показателям коронакризис легче всего пережили Москва и Московская область, Чукотка и Санкт-Петербург. Тяжелее всего пришлось Дагестану, Ингушетии, Тыве, Забайкальскому краю и Бурятии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Личная инфляция россиян оказалась выше официальной
- Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса
- Ефремов не явился в суд
- Собянин назвал сроки завершения реставрации исторической ГЭС-2
- Лукашенко признался, что он «не святой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru