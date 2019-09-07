Ученые назвали норму потребления соли без вреда для здоровья

Канадский профессор Салим Юсуф заявил, что к такому выводу ученые пришли по результатам исследований, изучавших связь потребления соли с заболеваниями сердца и смертностью.

Ранее сообщалось, что иранские медики для лучшей работы сердца призывают есть несоленые сырые орехи. Профессор Конев в эфире НСН поясняет, поможет ли это прожить до 100 лет.



