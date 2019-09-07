Ученые назвали норму потребления соли без вреда для здоровья

7 сентября00:19

Европейское общество кардиологов опубликовало отчет, в котором развенчали миф о вреде употребления соли. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ученым, чтобы не навредить здоровью ежедневное потребление соли не должно превышать 6 грамм. Отмечается, что такое количество не окажет негативного влияния на работу сердца.

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Канадский профессор Салим Юсуф заявил, что к такому выводу ученые пришли по результатам исследований, изучавших связь потребления соли с заболеваниями сердца и смертностью.

Ранее сообщалось, что иранские медики для лучшей работы сердца призывают есть несоленые сырые орехи. Профессор Конев в эфире НСН поясняет, поможет ли это прожить до 100 лет.


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