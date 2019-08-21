«Держат за тупых». Психолог раскритиковал «стрессоустойчивые» советы Минздрава
Клинический психолог в эфире НСН рассказал, к чему могут привести советы заедать свой стресс орехами и бананами.
Эксперты Министерства здравоохранения дали советы гражданам по преодолению стресса. Они рекомендовали высыпаться, делать перерывы в работе и находить время для релаксации, отказаться от алкоголя и табака. А повышать настроение они предложили с помощью горького шоколада, орехов, бананов и имбиря, сообщает РИА Новости.
Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН призвал относиться к таким советам с большой осторожностью, а также заявил, что составители таких рекомендаций, вероятно, держат людей за «тупых».
«Они (данные советы – НСН), несомненно, ведут к формированию пищевой зависимости. К таким рекомендациям очень важно относиться с большой осторожностью. Механизм здесь такой: человек переживает, потом сверхкалорийной едой разгоняет выработку дофаминов один раз, второй, третий. А потом мозг говорит: я так просто дофамины вырабатывать не буду, давай мне орехи, бананы, шоколад. В какой-то момент и они перестают работать, значит нужно будет что-то еще более калорийное, жирное или сладкое. Это воронка, в которую людей затягивает, и они уже без пищи со сверхъяркими вкусами со своими стрессами справиться не могут. Эти советы – отношение к людям, как к тупым. Вы такие тупые, не понимаете, что нужно бегать по утрам, гулять на природе и делать перерывы в работе. Ну, вы тупые – мы вам сейчас объясним», - сказал он.
Собеседник НСН выразил мнение, что подобные советы являются следствием непонимания и непрофессионализма.
«Люди, которые дают такие советы, воспринимают стресс, подавление эмоциональное состояние, как следствие каких-то событий. На самом деле это не так. В одну и то же событие попадают два разных человека с разной картой мира, и у них разная эмоциональная реакция. По интенсивности, а иногда даже по знаку. В одной и той же ситуации один человек может радоваться, а другой находиться в состоянии стресса», - добавил Хорс.
Ранее Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, почему введение четырехдневной рабочей недели несильно скажется на здоровье россиян.
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