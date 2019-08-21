«Держат за тупых». Психолог раскритиковал «стрессоустойчивые» советы Минздрава

Эксперты Министерства здравоохранения дали советы гражданам по преодолению стресса. Они рекомендовали высыпаться, делать перерывы в работе и находить время для релаксации, отказаться от алкоголя и табака. А повышать настроение они предложили с помощью горького шоколада, орехов, бананов и имбиря, сообщает РИА Новости.

Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН призвал относиться к таким советам с большой осторожностью, а также заявил, что составители таких рекомендаций, вероятно, держат людей за «тупых».

«Они (данные советы – НСН), несомненно, ведут к формированию пищевой зависимости. К таким рекомендациям очень важно относиться с большой осторожностью. Механизм здесь такой: человек переживает, потом сверхкалорийной едой разгоняет выработку дофаминов один раз, второй, третий. А потом мозг говорит: я так просто дофамины вырабатывать не буду, давай мне орехи, бананы, шоколад. В какой-то момент и они перестают работать, значит нужно будет что-то еще более калорийное, жирное или сладкое. Это воронка, в которую людей затягивает, и они уже без пищи со сверхъяркими вкусами со своими стрессами справиться не могут. Эти советы – отношение к людям, как к тупым. Вы такие тупые, не понимаете, что нужно бегать по утрам, гулять на природе и делать перерывы в работе. Ну, вы тупые – мы вам сейчас объясним», - сказал он.