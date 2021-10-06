Ученые назвали главный фактор выживаемости при коронавирусе
Уровень антител именно против спайкового белка коронавируса является главным фактором, который влияет на выживаемость при коронавирусе. Об этом заявили ученые из Испании и Канады, результаты их исследований опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.
Отмечается что о защищенности человека от вируса говорят три показтеля: уровень антител против антигенов, общее количество антигенов, количество вирусной РНК в крови.
Ученые выяснили, что только один из этих показателей коррелирует с высоким риском смерти заболевшего – низкий уровень антител против белка коронавируса.
По словам ученых, это подтверждает тот факт, что лечение антителами при коронавирусе должно быть персонализированным.
Рекордные цифры смертности от коронавируса в России связаны с тем, что люди не могут распознать индийский «дельта»-штамм и вовремя не лечатся, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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