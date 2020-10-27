Ученые нашли признак скорой смерти от коронавируса

Пациенты, обладающие этими проблемами с сердцем, умирали чаще других от осложнений коронавируса в 1,43 и 2.5 раза чаще других соответственно.

Ученые предположили, что воспаления органов дыхания усложняют работу правого желудочка сердца, который посылает кровь в легкие.

Как сообщалось ранее, в России за минувшие сутки выявлено 16 550 новых заболеваний коронавирусом. Днем раньше был зафиксирован максимум выявленных новых случаев заражения с начала пандемии - 17 347 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд, напоминает Газета.ру.

В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.

