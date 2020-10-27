Ученые нашли признак скорой смерти от коронавируса
Частичное поражение сердца у пожилых больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти, передает РИА Новости результаты исследований ученых медицинского колледжа Weill Cornell.
Свыше трети из 510 пациентов, принявших участие в исследовании, имели увеличенный объем камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, еще 15% - дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.
Пациенты, обладающие этими проблемами с сердцем, умирали чаще других от осложнений коронавируса в 1,43 и 2.5 раза чаще других соответственно.
Ученые предположили, что воспаления органов дыхания усложняют работу правого желудочка сердца, который посылает кровь в легкие.
Как сообщалось ранее, в России за минувшие сутки выявлено 16 550 новых заболеваний коронавирусом. Днем раньше был зафиксирован максимум выявленных новых случаев заражения с начала пандемии - 17 347 человек.
Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд, напоминает Газета.ру.
В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.
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