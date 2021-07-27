Ученые нашли новую причину тяжелого течения коронавируса

Из-за этого гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются. Слабый ответ на интерферон делает человека уязвимым к различным инфекциям.

Ученые нашли этот признак тяжелого течения коронавируса во время испытания нового способа для прогнозирования степени тяжести. Он основан на выявлении изменений эпителиальных клеток носа. Ученые считают, что этот метод эффективнее, чем анализ крови.

