Ученые раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса
Непривитые пациенты старше 40 лет стали чаше остальных умирать от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.
Несмотря на 70-процентную вакцинацию населения в Великобритании, смертность в стране остается по-прежнему высокой.
По опросам медиков, хуже остальных коронавирус переносят непривитые люди старше 40 лет. Также выяснилось, что около 5% пациентов не реагируют на прививки, еще у 5% людей довольно слабый иммунный ответ.
«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — заявил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.
Ранее главный врач городской инфекционной больницы Калининграда и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассказала, когда коронавирус уйдет, передает РИА ФАН.
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