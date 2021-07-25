Ученые раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса

Несмотря на 70-процентную вакцинацию населения в Великобритании, смертность в стране остается по-прежнему высокой.

По опросам медиков, хуже остальных коронавирус переносят непривитые люди старше 40 лет. Также выяснилось, что около 5% пациентов не реагируют на прививки, еще у 5% людей довольно слабый иммунный ответ.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — заявил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

Ранее главный врач городской инфекционной больницы Калининграда и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассказала, когда коронавирус уйдет, передает РИА ФАН.

