Ученые и власти обсудили влияние городов на глобальное потепление
Мегаполисы оказывают значительное влияние на глобальное потепление. Вклад крупнейших городов в потепление климата весьма значителен, особенно в развивающихся странах, и достигает 50%. В Москве, по оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, это треть, что тоже очень много. Планы по снижению парниковых газов – постоянная работа. В Москве уже реализованы меры по адаптации к климатическим изменениям.
Тему «Климат-контроль. Smart-подходы в управлении» обсудили на профильной сессии в рамках форума «Климатические диалоги», который прошел в Москве 23-24 ноября. Его организовал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
ЭФФЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ
В Москве реализован комплекс мер по климатической адаптации, который охватил сферы теплоэнергетики, транспорта, градостроительства и природопользования. Для выявления сбоев в той или иной сфере, в том числе связанных с погодными изменениями, используются смарт-технологии, рассказала директор ГПБУ «Мосэкономониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полина Захарова. Контролировать сотни показателей позволяют высокоточные измерительные приборы. Результаты помогают специалистам оценивать климатические риски на городские системы.
«Когда мы посмотрели на все системы, на которые воздействуют климатические изменения, мы поняли, что список показателей, за которыми надо наблюдать, очень обширный, он охватывает практически все городские ключевые организации. Провести такой мониторинг эффективно возможно только с применением smart-технологий. Часть этого процесса в городе уже идёт, например в области энергообеспечения широко внедряются «умные» технологии», — сообщила Полина Захарова.
Например, используются точные пространственные модели качества воздуха и метеоявлений. С их помощью дается точный прогноз по тем или иным погодным явлениям. Такие прогнозы особенно актуальны в работе коммунальных служб.
Также в столице создана диспетчерская служба, специалисты которой проводят анализ аварийных ситуаций в сфере теплоэнергетики. В работе используется искусственный интеллект.
По словам Полины Захаровой, в Москве отмечаются изменчивые климатические показатели. Более того, происходящее на севере города не актуально для южной части. Для максимально объективной оценки нужны прогнозы с шагом в 2-7 километров, и современные технологии позволяют это делать.
ГОРОД ФАКТИЧЕСКИ ВЛИЯЕТ НА МЕСТНЫЙ КЛИМАТ
Вклад крупнейших городов в потепление климата отметил старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Михаил Варенцов.
«Города являются горячими точками глобального потепления, оказывая сильное влияние на местный климат. Это связано с рядом факторов, среди которых работа промышленных предприятий, выхлопные газы от транспорта. В результате возникает эффект городского острова тепла. Он появляется из-за разницы теплового баланса между городом и пригородам с естественной природой», - сказал Варенцов.
Эффект острова тепла ощущается следующим образом - в центре города жарким летом все раскаляется, что негативно сказывается на самочувствии жителей. В свою очередь, в области зной ощущается уже менее сильно, в том числе за счет зеленых насаждений. Охлаждать поверхности в жару помогает полив асфальта, аэрация воздуха. Для горожан также работают комнаты «прохлады».
Михаил Варенцов уточнил, что в центре Москвы в среднем на два градуса теплее, чем в пригороде. Рекорд столицы был установлен летом прошлого года, когда было теплее погоды в области более чем на три градуса. По его словам, зима в Москве с показателями в -15 градусов сопровождается областными -30 градусами мороза.
«Если зимой это может быть близко к термическому комфорту для населения, то летом это термический стресс. Кроме того, увеличивает суммы осадков на 9%, а это доставляет большие неприятности для городской инфраструктуры. Для охлаждения города наиболее ценны крупные парки», - добавил он.
КАРБОНОВЫЕ ПОЛИГОНЫ
Международные обязательства совпадают с целями российских властей, которые к 2030 году, планируют снизить уровень выделения парниковых газов на 70% от уровня 1990 года, а к 2060 году добиться углеродной нейтральности, заявила ответственный за работу карбонового полигона «Чашниково» Анна Бобрик.
Сегодня в России реализуется проект карбоновых полигонов – специальные природные площадки, на которых специалисты отслеживают объемы выделения углерода. В работе используются, в том числе, дистанционные методы исследования, разрабатываются математические модели (объединяют наземные и дистанционные результаты мониторинга). Задача проекта – разработка технологии фиксации эмиссии и поглощения парниковых газов, а также создание новых агроклиматических и лесоклиматических проектов.
К участию в реализации проектов по созданию карбоновых полигонов привлекаются студенты ВУЗов.
«Сейчас важное место уделяется подготовке «зеленых кадров». Реализуется проект карбоновых полигонов прежде всего для нашей молодежи. Именно в их руках решение всех экологических вопросов», - заявила Анна Бобрик.
В 2023 году проведено более 40 научно-просветительских мероприятий по карбоновой тематике, привлечено более 2000 обучающихся. Это школьники из России и дружественных стран. Ребята получили научно-теоретическую подготовку, проходили стажировки, общались с представителями бизнеса, и работали в рамках агроклиматических проектов. Они сейчас твердо понимают, что проблема климатических изменений решаема, и решать её нужно всем вместе, вместе с бизнесом и представителями власти.
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