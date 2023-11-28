Ученые и власти обсудили влияние городов на глобальное потепление

Мегаполисы оказывают значительное влияние на глобальное потепление. Вклад крупнейших городов в потепление климата весьма значителен, особенно в развивающихся странах, и достигает 50%. В Москве, по оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, это треть, что тоже очень много. Планы по снижению парниковых газов – постоянная работа. В Москве уже реализованы меры по адаптации к климатическим изменениям.

Тему «Климат-контроль. Smart-подходы в управлении» обсудили на профильной сессии в рамках форума «Климатические диалоги», который прошел в Москве 23-24 ноября. Его организовал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ

В Москве реализован комплекс мер по климатической адаптации, который охватил сферы теплоэнергетики, транспорта, градостроительства и природопользования. Для выявления сбоев в той или иной сфере, в том числе связанных с погодными изменениями, используются смарт-технологии, рассказала директор ГПБУ «Мосэкономониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полина Захарова. Контролировать сотни показателей позволяют высокоточные измерительные приборы. Результаты помогают специалистам оценивать климатические риски на городские системы.

«Когда мы посмотрели на все системы, на которые воздействуют климатические изменения, мы поняли, что список показателей, за которыми надо наблюдать, очень обширный, он охватывает практически все городские ключевые организации. Провести такой мониторинг эффективно возможно только с применением smart-технологий. Часть этого процесса в городе уже идёт, например в области энергообеспечения широко внедряются «умные» технологии», — сообщила Полина Захарова.

Например, используются точные пространственные модели качества воздуха и метеоявлений. С их помощью дается точный прогноз по тем или иным погодным явлениям. Такие прогнозы особенно актуальны в работе коммунальных служб.

Также в столице создана диспетчерская служба, специалисты которой проводят анализ аварийных ситуаций в сфере теплоэнергетики. В работе используется искусственный интеллект.

По словам Полины Захаровой, в Москве отмечаются изменчивые климатические показатели. Более того, происходящее на севере города не актуально для южной части. Для максимально объективной оценки нужны прогнозы с шагом в 2-7 километров, и современные технологии позволяют это делать.