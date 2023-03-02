Ученики предпрофессиональных классов Москвы получили новые навыки в вузах столицы

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ученики инженерных, предпринимательских, IT и медиаклассов не только получили уникальные знания, но и научились разрабатывать мобильные приложения и собственные медиапродукты, вести дипломатические переговоры и создавать веб-сайты.

«Учеба в предпрофессиональных классах помогает московским старшеклассникам ещё в школе получать знания о будущей профессии и определять путь своего развития», - отметила она.

Заммэра подчеркнула, что новый стандарт предпрофессионального образования будет внедрён в столичные школы в полном масштабе с нового учебного года.

В пресс-службе добавили, что учащиеся предпрофессиональных классов не только пройдут подготовку по специальности в колледже, но и получат свидетельство о профессии - вместе с аттестатом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что единый стандарт предпрофессионального образования начнет действовать в столице с 1 сентября текущего года, сообщает НСН.

