Ученики предпрофессиональных классов Москвы получили новые навыки в вузах столицы
Московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы — интересные и познавательные занятия от лучших преподавателей столичных вузов, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ученики инженерных, предпринимательских, IT и медиаклассов не только получили уникальные знания, но и научились разрабатывать мобильные приложения и собственные медиапродукты, вести дипломатические переговоры и создавать веб-сайты.
«Учеба в предпрофессиональных классах помогает московским старшеклассникам ещё в школе получать знания о будущей профессии и определять путь своего развития», - отметила она.
Заммэра подчеркнула, что новый стандарт предпрофессионального образования будет внедрён в столичные школы в полном масштабе с нового учебного года.
В пресс-службе добавили, что учащиеся предпрофессиональных классов не только пройдут подготовку по специальности в колледже, но и получат свидетельство о профессии - вместе с аттестатом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что единый стандарт предпрофессионального образования начнет действовать в столице с 1 сентября текущего года, сообщает НСН.
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