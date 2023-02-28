Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Единый стандарт предпрофессионального образования начнет действовать в столице с 1 сентября текущего года, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году

По его словам, с этого года проект Московская электронная школа (МЭШ) стал основой для развития федерального портала «Моя школа». Столичные технологии и наработки теперь будут использоваться по всей стране, подчеркнул градоначальник.

Глава столицы отметил, что в планах на 2023 год ввод новых учебных заведений для детей. Добавляется, что за 12 лет в Москве построили 528 новых школ и детсадов.

Ранее Собянин сообщал, что количество пользователей МЭШ приближается к трем миллионам. Собянин подчеркнул, что возможности МЭШ постоянно расширяются и совершенствуются. Столица продолжит развитие платформы и будет дополнять «новую образовательную реальность» интересными материалами и необходимыми сервисами.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ОбразованиеМоскваШколыСергей Собянин
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