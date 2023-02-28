Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

По его словам, с этого года проект Московская электронная школа (МЭШ) стал основой для развития федерального портала «Моя школа». Столичные технологии и наработки теперь будут использоваться по всей стране, подчеркнул градоначальник.

Глава столицы отметил, что в планах на 2023 год ввод новых учебных заведений для детей. Добавляется, что за 12 лет в Москве построили 528 новых школ и детсадов.

Ранее Собянин сообщал, что количество пользователей МЭШ приближается к трем миллионам. Собянин подчеркнул, что возможности МЭШ постоянно расширяются и совершенствуются. Столица продолжит развитие платформы и будет дополнять «новую образовательную реальность» интересными материалами и необходимыми сервисами.

