Медицинские классы откроют в школах Калужской области

Выступая на расширенной коллегии Минздрава он отметил, что с этой целью регион планирует заключить договор со старейшим медвузом страны — Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова

Шапша указал, что в этих классах будущие студенты-целевики будут готовиться к поступлению в университет. По его мнению, вместе с другими мерами, это позволит решить проблему привлечения медиков в систему здравоохранения региона.

Ранее член Совета Федерации Анатолий Артамонов заявил, что в школах Калужской области могут появиться профильные классы по инженерии, IT и другим отраслям знаний, пишет НСН.