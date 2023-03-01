Медицинские классы откроют в школах Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в школах региона будут созданы несколько медицинских классов, сообщает ГТРК «Калуга».
Выступая на расширенной коллегии Минздрава он отметил, что с этой целью регион планирует заключить договор со старейшим медвузом страны — Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова
Шапша указал, что в этих классах будущие студенты-целевики будут готовиться к поступлению в университет. По его мнению, вместе с другими мерами, это позволит решить проблему привлечения медиков в систему здравоохранения региона.
Ранее член Совета Федерации Анатолий Артамонов заявил, что в школах Калужской области могут появиться профильные классы по инженерии, IT и другим отраслям знаний, пишет НСН.
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