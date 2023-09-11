Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсии

Ранее в Госдуму России был внесен проект закона о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Как следует из документа, выплата будет произведена в таком же размере, что и регулярно получаемая гражданами пенсия. Эту меру поддержки предлагается ввести для всех категорий пенсионеров, в том числе работающих. Депутат Думы Николай Земцов оценил вероятность его принятия. По его словам, тот уровень, который представляет автор инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов, позволяет предполагать, что вероятность принятия этого закона весьма высока, передает «Радиоточка НСН».

