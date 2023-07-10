Участвующие в СВО иностранцы смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ во время проведения специальной военной операции (СВО), смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, уточняется, что контракт о прохождении военной службы в российской армии или воинских формированиях должен быть заключён минимум на один год.
Отмечается, что в данном случае иностранные граждане смогут получить ВНЖ без получения разрешения на временное проживание. Распространяются новые нормы и на членов их семей (супруги, дети и родители), даже в случае гибели военного.
Ранее липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru