Участвующие в СВО иностранцы смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, уточняется, что контракт о прохождении военной службы в российской армии или воинских формированиях должен быть заключён минимум на один год.

Отмечается, что в данном случае иностранные граждане смогут получить ВНЖ без получения разрешения на временное проживание. Распространяются новые нормы и на членов их семей (супруги, дети и родители), даже в случае гибели военного.

Ранее липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

