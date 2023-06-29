Будущие контрактники рассказали о своей мотивации поступить на военную службу

Будущие контрактники рассказали АГН «Москва» о мотивации служить России.

«Много друзей ушли, сейчас воюют. […]Постепенно доходишь до момента, когда нужно послужить Родине. Все близкие здесь», - заявил агентству один из будущих контрактников.

Другой решил поддержать находящегося в зоне специальной военной операции брата.

«Отучился в военно-морском институте. Служил на кораблях. Иду с девизом, чтобы победить», - признался он.

Третий мужчина рассказал, что принял решение служить осознанно и самостоятельно.

«Я полжизни отработал телохранителем, с оружием обращаться умею. Решение было принято осознанно, никто меня к этому не сподвиг, просто решил пойти сам. […] Это все идет из души, от души. Мне есть, кого защищать: у меня двое несовершеннолетних детей, жена, сам из Москвы», - подытожил собеседник.

Пункт отбора находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

