Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
29 марта 202315:23
МВД России объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом иноагентом), следует из базы данных ведомства.
Уточняется, что женщина разыскивается по статье УК.
Ранее сообщалось, что против Толоконниковой следователи возбудили новое уголовное дело. Тогда уточнялось, что причиной возбуждения нового дела стали публикации в социальных сетях.
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- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru