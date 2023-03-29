Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом иноагентом), следует из базы данных ведомства.

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Уточняется, что женщина разыскивается по статье УК.

Ранее сообщалось, что против Толоконниковой следователи возбудили новое уголовное дело. Тогда уточнялось, что причиной возбуждения нового дела стали публикации в социальных сетях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Pussy RiotМВДРозыск

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