Против Толоконниковой возбудили дело об скорблении чувств верующих
Против участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иноагентом) следователи возбудили новое уголовное дело. Об этом в своем телеграм-канале заявил юрист Павел Чиков.
По его словам, причиной возбуждения нового дела стали публикации в социальных сетях. При этом Чиков не уточнил, о каких именно постах идет речь.
Адвокат сообщил, что в рамках уголовного дела уже проведены обыски. Он также добавил, что Толоконникова уже несколько лет проживает на территории США.
Ранее признанному в России иноагентом Петру Верзилову заочно предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии.
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