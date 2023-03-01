Против Толоконниковой возбудили дело об скорблении чувств верующих

По его словам, причиной возбуждения нового дела стали публикации в социальных сетях. При этом Чиков не уточнил, о каких именно постах идет речь.

Адвокат сообщил, что в рамках уголовного дела уже проведены обыски. Он также добавил, что Толоконникова уже несколько лет проживает на территории США.

Ранее признанному в России иноагентом Петру Верзилову заочно предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии.



