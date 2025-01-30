Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск

Ранее Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot по делу об оскорблении чувств верующих. Наказание предусматривает до года лишения свободы. В марте 2023 года Толоконникову объявили в федеральный розыск по этому делу. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в соцсетях. О каких из них идет речь, следствие не уточнило.

Надежда Толоконникова несколько лет назад покинула Россию.

В декабре 2024 года участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан иноагентом в РФ) Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.



