Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск
Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Там пояснили, что Толоконникова не явилась к следователю после возбуждения против нее уголовного дела, после чего была объявлена в межгосударственный розыск.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot по делу об оскорблении чувств верующих. Наказание предусматривает до года лишения свободы. В марте 2023 года Толоконникову объявили в федеральный розыск по этому делу. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в соцсетях. О каких из них идет речь, следствие не уточнило.
Надежда Толоконникова несколько лет назад покинула Россию.
В декабре 2024 года участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан иноагентом в РФ) Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru