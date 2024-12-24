Участника группы Pussy Riot Верзилова внесли в список террористов и экстремистов

Участник группы Pussy Riot и бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петр Верзилов (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в соответствующей базе Росфинмониторинга.

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, Москва», - говорится в перечне.

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Перечень Росфинмониторинга был обновлен во вторник.

В апреле суд заочно назначил восемь лет и четыре месяца колонии Верзилову по делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы России. Кроме того, по приговору Верзилову на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы.

Защита Верзилова настаивала в суде на его невиновности и просила вынести по делу оправдательный приговор, напоминает «Радиоточка НСН».

