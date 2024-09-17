МВД России объявило в розыск четырех участниц группы Pussy Riot

Министерство внутренних дел России объявило в розыск участниц панк-группы Pussy Riot Тасо Плетнер, Алину Петрову, Диану Буркот и Ольгу Борисову. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД.

Суд отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову

Участниц группы разыскивают по уголовной статье. Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации в пользу Pussy Riot.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Pussy RiotМВД РФРозыск

Горячие новости

Все новости

партнеры