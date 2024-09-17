МВД России объявило в розыск четырех участниц группы Pussy Riot
17 сентября 202419:26
Министерство внутренних дел России объявило в розыск участниц панк-группы Pussy Riot Тасо Плетнер, Алину Петрову, Диану Буркот и Ольгу Борисову. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД.
Участниц группы разыскивают по уголовной статье. Других подробностей ведомство не приводит.
Ранее Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации в пользу Pussy Riot.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России объявило в розыск четырех участниц группы Pussy Riot
- Лукашенко: Западные спецслужбы готовят эскалацию ситуации в Белоруссии
- На границе Латвии обнаружили неопознанный объект, который оказался стаей птиц
- Лукашенко: Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны
- СМИ: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Украинск в ДНР
- Минздрав Ливана заявил, что при детонации пейджеров погибли восемь человек
- Из-за обстрела ВСУ начался пожар в Белгородской области
- Рэперу P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми
- «VK Видео» запустит новую программу монетизации для блогеров
- Компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru