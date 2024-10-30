Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Указом российского лидера Владимира Путина участнику спецоперации из Ингушетии Султану Хашагульгову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Руководитель региона назвал награждение событием, которое «одновременно вызывает и горечь, и гордость».

По его словам, Хашагульгов погиб при выполнении боевой задачи близ Старомайорского (ДНР).

Ранее министр обороны Андрей Белоусов вручил российским военным медали «Золотая Звезда» — знаки отличия к званию Героя России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Герой РоссииСпецоперацияИнгушетияНаграда

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