Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России
Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписла президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что звание было присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
Ранее Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, после чего проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Сам военкор заявил, что получил контузию и не запомнил почти ничего из произошедшего, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru