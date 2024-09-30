Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что звание было присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Ранее Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, после чего проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Сам военкор заявил, что получил контузию и не запомнил почти ничего из произошедшего, пишет RT.

