Глава Минобороны вручил медали Героев России участникам СВО

Министр обороны Андрей Белоусов вручил российским военным медали «Золотая Звезда» — знаки отличия к званию Героя России. Об этом сообщает Минобороны.

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Церемония состоялась в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве, где бойцы проходят лечение и реабилитацию после ранений.

«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды... военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — подчеркнули в министерстве.

Так, медали получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев, штурмовик сержант Сергей Седов. Министр обороны поздравил бойцов и поблагодарил их за службу.

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ФОТО: РИА Новости
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