Глава Минобороны вручил медали Героев России участникам СВО

Церемония состоялась в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве, где бойцы проходят лечение и реабилитацию после ранений.

«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды... военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — подчеркнули в министерстве.

Так, медали получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев, штурмовик сержант Сергей Седов. Министр обороны поздравил бойцов и поблагодарил их за службу.

