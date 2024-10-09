Глава Минобороны вручил медали Героев России участникам СВО
Министр обороны Андрей Белоусов вручил российским военным медали «Золотая Звезда» — знаки отличия к званию Героя России. Об этом сообщает Минобороны.
Церемония состоялась в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве, где бойцы проходят лечение и реабилитацию после ранений.
«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды... военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — подчеркнули в министерстве.
Так, медали получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев, штурмовик сержант Сергей Седов. Министр обороны поздравил бойцов и поблагодарил их за службу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны вручил медали Героев России участникам СВО
- Россиянин Метельский получил премию Wildlife Photographer of the Year
- Воевавшего за ВСУ американца Рида заочно приговорили в РФ к 14,5 года колонии
- Вокалист Sum 41 обвинил экс-менеджера в сексуализированном насилии
- В Госдуме предложили создать службу по отлову бродячих собак
- КС Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах
- Бывший футболист «Шинника» и ЦСКА Артем Енин умер на 49 году жизни
- В Ростовской области сняли режим ЧС после лесных пожаров
- «Она как машина!»: Галустян рассказал о работе с Бузовой
- На Украине запретили мобилизацию молодых людей до 25 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru