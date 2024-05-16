Участнику нападения на дом Михаила Круга отказали в участии в СВО

Участник нападения на дом известного российского шансонье Михаила Круга, в ходе которого певец был убит, отбывающий пожизненный срок Александр Агеев не добился отправки в зону спецоперации России на Украине. Он получил отказ от судов и военкомата. Соответствующие материалы дел размещены на сайте Московского районного суда города Твери.

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Отмечается, что Агеев получил два отказа. Соответствующий иск к УФСИН по Тверской области и СИЗО-1 он подал в сентябре 2023 года. По мнению осужденного, они мешали ему «в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции». Как уточнили представители структур ФСИН, с отбывающими пожизненное заключение не может быть заключен контракт для участие в СВО — это противоречит приказу Минобороны, Минюста и МВД.

Повторный иск в суд Агеев подал в декабре 2023 года. На этот раз ответчиком выступал военный комиссариат Тверской области. Требования осужденного вновь были оставлены без удовлетворения.

Решения были обжалованы Агеевым в Тверском областном суде, однако они были оставлены без изменения 10 апреля и 15 мая.

Ранее сын Михаила Круга Александр в день рождения своего отца представил новую песню.

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ФОТО: Фонд творческого наследия Михаила Круга во «В контакте»
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